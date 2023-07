Stênio Garcia deixa recado para fãs enquanto está internado - Reprodução/Instagram

Stênio Garcia deixa recado para fãs enquanto está internadoReprodução/Instagram

Publicado 04/07/2023 13:58

Rio - Stênio Garcia usou as redes sociais, nesta terça-feira (04), para deixar uma mensagens aos fãs, desde que foi internado com um quadro de septicemia grave, no último domingo (02).

O ator estava sentado enquanto se alimentava no quarto do hospital, com um pequeno recado para os admiradores. "Olha pessoal, quero agradecer as orações e deixar um beijão para todos vocês", afirmou.

O artista recebeu o apoio de diversos internautas e celebridades, que aproveitaram a publicação para deixar mensagens de carinho. "Grande bino, homem de ferro, na estrada e na vida, vai viver 200 anos ainda", afirmou uma seguidora. "Saúde pra você e bom retorno a sua rotina", escreveu outro. "Meu querido amigo, que tudo fique bem logo. Estamos aqui rezando por você", disse outra.