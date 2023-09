Gkay e mais famosos curtem Rodeio de Jaguariúna em São Paulo

Rio - Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, marcou presença no Rodeio de Jaguariúna, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Usando um look cheio de estilo, com direito a bota, chapéu e cinto exuberante, a influenciadora digital e humorista de 30 anos deu um show de simpatia no local e posou para algumas fotos.

Outros famosos como os ex-BBBs Sarah Andrade, Rodrigo Mussi, Caio Afiune e Emily Garcia e a ex-A Fazenda Stéfani Bays também compareceram ao evento e assistiram aos shows de Thiaguinho, Henrique e Juliano, Locos e Clayton e Romário.

O Rodeio acontece até o dia 30 de setembro e reunirá outros grandes artistas como as duplas Jorge e Mateus e Bruno e Marrone e a banda americana Lynyrd Skynyrd.

