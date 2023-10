Sabrina Sato e mais famosas exibem looks bafônicos em premiação

Rio - A apresentadora Sabrina Sato e mais celebridades prestigiaram a premiação "Geração Glamour", que aconteceu no hotel JW Mariot, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. As artistas capricharam nos modelitos para brilhar no tapete vermelho do evento.

Sabrina, que comandou a noite ao lado da ex-BBB Linn da Quebrada, surgiu com um vestido preto com bolinhas brancas. Famosas como Juliette, Jade Picon, Marina Sena, Preta Gil, Taís Araújo, Rafa Kalimann, entre outras, também participaram da premiação.

