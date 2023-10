Bruna Biancardi já está em casa com Mavie, primeira filha com Neymar - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2023 14:25 | Atualizado 11/10/2023 14:34

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, já deixou a maternidade com a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, de 31. A influenciadora digital compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira, para avisar que já está em casa com a bebê, e mostrou um café da manhã luxuoso enquanto dividia um momento de carinho com a herdeira, que nasceu na última sexta-feira, em São Paulo

"Oie, já estamos em casa. Estou me dedicando 100% ao amor da minha vida e em breve passo aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada por todas as mensagens lindas", escreveu a empresária, na legenda do vídeo.

Bruna Biancardi deu à luz Mavie, sua primeira filha com o jogador de futebol Neymar, na sexta-feira (6), em São Paulo. A influencer deu entrada na maternidade na quinta-feira, quando sua bolsa estourou, mas a criança só nasceu no dia seguinte. Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

Especula-se que Neymar não acompanhou o parto de Mavie, já que ele estava na Arábia Saudita, onde joga pelo clube Al-Hilal.O casal anunciou a gravidez em 18 de abril de 2023.