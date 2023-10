Mulher Melão atrai olhares ao tomar banho no chuveirinho da praia

Rio - A Mulher Melão aproveitou esta quarta-feira de sol para curtir uma praia. A beldade e uma amiga estiveram nas areias do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Melão atraiu olhares com sua boa forma e um grupo de homens parou para dar uma espiadinha na musa enquanto ela tomava banho no chuveirinho do local.

Em determinado momento, Melão apareceu segurando um microfone da RedeTV!, mas ela ainda não confirmou se estava participando de uma gravação para o canal de televisão.

Relatar erro