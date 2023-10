Mariana Rios está namorando o milionário Juca Diniz - Reprodução/Instagram

Mariana Rios está namorando o milionário Juca DinizReprodução/Instagram

Publicado 11/10/2023 16:53 | Atualizado 11/10/2023 17:02

Rio - Mariana Rios desabafou no Instagram, nesta quarta-feira, 11/10, sobre rumores de namorar o ex de uma amiga. Ela assumiu recentemente o relacionamento com o milionário Juca Diniz, herdeiro de uma rede de supermercados e a ex-namorada dele, Isabella Settanni, apontada como melhor amiga de Mariana, deixou de segui-la nas redes sociais desde então.

fotogaleria



"Que fique claro uma coisa: melhor amigo é quem a gente tem no mínimo o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém na rede social não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade", iniciou ela.



Sem citar nomes, a artista falou ainda que pior que aquele que conta uma mentira, são os que propagam a mesma transformando-a em verdade.



"Aprendi na vida que quando não temos algo de bom pra falar sobre alguém, melhor nos mantermos calados", continuou.



"Desejar o bem ao outro, é a melhor forma de atrair o mesmo para sua vida. Pessoas especiais falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre a vida de outras pessoas. Escolha quem você deseja ser", concluiu. "Que fique claro uma coisa: melhor amigo é quem a gente tem no mínimo o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém na rede social não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade", iniciou ela.Sem citar nomes, a artista falou ainda que pior que aquele que conta uma mentira, são os que propagam a mesma transformando-a em verdade."Aprendi na vida que quando não temos algo de bom pra falar sobre alguém, melhor nos mantermos calados", continuou."Desejar o bem ao outro, é a melhor forma de atrair o mesmo para sua vida. Pessoas especiais falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre a vida de outras pessoas. Escolha quem você deseja ser", concluiu.

'Continuo no meu propósito'

Na legenda da publicação, Mariana postou um textão reflexivo sobre o momento e as críticas recebidas após assumir o namoro.

Todos nós temos opções na vida de: enaltecer ou diminuir. Manifestar amor, ou o ódio. Admirar, ou invejar.

Esclarecer ou confundir. Ser verdadeiro, ou falso. Criar uma mentira e propagá-la para que seja transformada em verdade pode prejudicar a vida de várias pessoas e levar milhares de outras a terem um pensamento ilusório. Continuo no meu propósito de tentar ao máximo espalhar gotas de amor por aí.

E que bom sentir que sempre sou respingada por elas", disse.