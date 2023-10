Leandrinha Du Art rebate críticas após viralizar com pedido de namoro - Reprodução / Instagram

Publicado 26/10/2023 09:03 | Atualizado 26/10/2023 09:07

Rio - Leandrinha Du Art, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para falar sobre os ataques recebidos após assumir seu novo relacionamento com Izacc Medeiros. A influencer, que viralizou após pedir o jovem em namoro , ainda fez um apelo para que os internautas compreendam que pessoas com deficiência também podem se relacionar romanticamente.

"E aí gente, o que acontece? A mamãe é o assunto mais falado do Brasil no Twitter. Vocês nunca viram pessoas com deficiência namorar não, é? O choque é isso?", iniciou ela, que possui Síndrome de Larsen — uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento dos ossos — e é ativista pelos direitos dos PcDs.



"Deixa eu ensinar uma coisa para vocês: pessoas com deficiência também namoram, também cansam, gozam, se separam, casam, também têm filhos. O que mais me surpreende é o 'hit' do momento, [a respeito] do meu relacionamento estar girando em torno de: 'A Leandrinha namora'. A Leandrinha namora tem uma cota [há muito tempo] já, não é para se surpreender", enfatizou.

"Em relação aos comentários odiosos que estamos recebendo, tomara que vocês comentem e destilem ódio para caralh*, sabe por quê? Isso engaja. Engaja muito! Vão lá comentar... Quanto mais vocês destilam ódio, mais a mamãe está em ascensão. O meu nome é o nome mais falado do Brasil. Meu pedido de namoro bateu 5 milhões. Você acha que estou preocupada com gente me odiando?", concluiu a ativista.