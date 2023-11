Antonio Fagundes estrela campanha sobre o Novembro Azul - Reprodução de vídeo

Publicado 07/11/2023 10:24 | Atualizado 07/11/2023 14:10

Rio - Famosos e anônimos se manifestaram através das redes sociais, nesta segunda-feira, sobre a campanha do Porta dos Fundos estrelada por Antonio Fagundes, de 74 anos, para promover o Novembro Azul. Os internautas se surpreenderam ao ver o ator pedindo para os homens colocarem o "c*zinho para jogo" como uma forma de se prevenir contra o câncer de próstata e elogiaram o talento do veterano.

"Que orgulho", afirmou o apresentador João Vicente. "Conscientização! Só o humor nos salva!", disse Alexandra Martins, mulher de Fagundes. "Só você, Fafá", comento Thiago Fragoso. "Pelo amor", comentou Thati Lopes, aos risos.

"Meu Deus, o Fagundes é um monstro! Que ator! A naturalidade, a leveza, o timing! Façam esse exame, gente, se cuidem!", elogiou um internauta. "Antonio Fagundes é sensacional", opinou outro. "Eu nunca imaginei o Antonio Fagundes falando isso", reagiu uma terceira pessoa.

Em um trecho da campanha, Antonio diz no vídeo: "Colcar o c*zinho para jogo é a melhor forma de se previnir contra esta doença... Deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha para uma vida saudável". Em outro momento, o veterno alerta: "Novembro Azul: tomar no c* de verdade é ter câncer".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Porta Dos Fundos (@portadosfundos)

O talento de um ator nem sempre é medido em um trabalho conceitual. Antônio Fagundes mostra que fazer comédia é coisa séria e só para gente boa. pic.twitter.com/ax0gTqY0lc — Eles que Lutem (@elesquelutempod) November 6, 2023

nunca imaginei ver e ouvir o antônio fagundes falando "quando é que você vai liberar esse cu aí?! ". fico por aqui, bom dia. — duarda (@dudaa_basstos) November 7, 2023

Adorei o vídeo do Antônio Fagundes sobre o novembro azul, muito legal e direto ao ponto gostei — mario meme (@ck_mano) November 7, 2023

Parabéns ao Antônio Fagundes ! Melhor campanha do novembro azul ! — Carla Moraes (@CarlaRobertaMor) November 7, 2023

KKKKKKKKK EU NUNCA IMAGINEI O ANTONIO FAGUNDES FALANDO ISSO KKKKKKK pic.twitter.com/3KFUFlcvtn — slip tem dono (@Victorgabrz) November 6, 2023