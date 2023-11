Bruna Marquezine escuta coro de ’livramento’ em show de Taylor Swift - Reprodução Internet

Bruna Marquezine escuta coro de ’livramento’ em show de Taylor SwiftReprodução Internet

Publicado 27/11/2023 08:21 | Atualizado 27/11/2023 08:29

Rio - A atriz Bruna Marquezine esteve no show da cantora Taylor Swift, em São Paulo, neste domingo e recebeu uma "homenagem" inusitada do público. Assim que as fãs da cantora viram que Bruna Marquezine estava no local, começaram a gritar "livramento, livramento". O momento foi registrado por pessoas que estavam no estádio e viralizou nas redes sociais.

O coro de "livramento" foi uma referência a entrevista da atriz para a Blogueirinha, no dia 30 de outubro. Na ocasião, a



Entre idas e vindas, Bruna Marquezine e Neymar ficaram juntos entre 2013 e 2018. O namoro foi marcado por polêmicas e boatos de traição. O coro de "livramento" foi uma referência a entrevista da atriz para a Blogueirinha, no dia 30 de outubro. Na ocasião, a apresentadora perguntou a Bruna sobre um livramento que teve em sua vida e a atriz caiu na gargalhada. A reação logo foi associada ao ex-namorado de Bruna, o jogador de futebol Neymar.Entre idas e vindas, Bruna Marquezine e Neymar ficaram juntos entre 2013 e 2018. O namoro foi marcado por polêmicas e boatos de traição.

A reação da Bruna Marquezine escutando o povo gritar LIVRAMENTO KKKKKKKKKpic.twitter.com/RzkOYSzqiz — Bia (@tt_dabiah) November 26, 2023

a bruna marquezine tá aqui e o pessoal começou a gritar “livramento” e ela morrendo de rir kkkkk pic.twitter.com/RK77CXsZaQ — julinha (@julhx) November 26, 2023