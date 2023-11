Alexandre Correa mata a saudade do filho através de videochamada - Reprodução de vídeo

Alexandre Correa mata a saudade do filho através de videochamadaReprodução de vídeo

Publicado 28/11/2023 11:29

Rio - Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa usou o Instagram Stories, na manhã desta terça-feira, para contar que a apresentadora permitiu que ele visse o filho, Alezinho, de nove anos, através de vídeochamada. O empresário, ainda, disse que a artista, que expôs a agressão que sofreu e pediu o divórcio com base na lei Maria da Penha, tem sido 'muito cordial'.

"Protocolamos ontem aí o pedido para organizar junto aos advogados da Ania e a própria Ana para poder ver o Alezinho, né? Então estou com uma expectativa muito grande do juiz dar esse despacho logo, mas os últimos dias, estou há 17 dias sem vê-lo, mas os últimos dois, três dias a Ana foi muito cordial, me colocou para falar com ele através de videochamada, né? De whatsapp video, e a gente mata um pouquinho da saudade", contou Alexandre.

"A minha prioridade não é voltar à empresa, minha prioridade é ver o meu filho, abraçar o meu filho, jogar basquete com o meu filho, beijá-lo, abraçá-lo, amassá-lo, fazer tudo que der, direito e tempo, tá bom gente? Mas fica aí meu recado para que não fiquem as coisas distorcidas, tá bom? Um beijo grande", concluiu.

Entenda



Ana Hickmann abriu o coração durante uma entrevista emocionante ao "Domingo Espetacular", neste domingo. A apresentadora contou detalhes da agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, de 51, no dia 11 de novembro, e falou sobre tudo o que enfrentou durante o casamento.



"Sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho, sobre escola, sobre o dia a dia... Mas por conta dessa conversa e por coisas que aconteceram antes, a briga ocorreu [...] O Alexandre começou a me achincalhar. A briga ficou acalorada", relatou ela. "Ele veio para me dar uma cabeçada, sim. Eu peguei o celular e disse para ele: se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei uma, duas, três vezes. Ele veio para cima de mim, não me soltava, prendeu a porta no meu braço. Fiquei com medo dele", acrescentou.

"Mesmo com uma policial feminina ao seu lado, o médico olhar para você e perguntar 'o que aconteceu?' Eu não falei que caí da escada. Eu não menti em momento algum. Mostrei o meu braço e disse que isso daqui é ferimento causado por trauma de porta, fechada no meu braço. Fui fazer radiografia. Eu não quebrei o braço, graças a Deus. Mas fiquei bem machucada", contou a apresentadora, que registrou um boletim de ocorrência contra o marido e prestou depoimento no dia seguinte. "Eu tive o sentimento da vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia. Eu senti muita vergonha. Eu não sabia como eu ia voltar para casa e encontrar meu menino", revelou.



Dívidas



A apresentadora ainda revelou que dias antes descobriu documentos que indicavam crimes de falsidade ideológica e fraude cometidos pelo marido. Ela disse não ter a dimensão do quanto de dívida seu nome está envolvido. "Eu só tive a certeza que ele estava mentindo pra mim, por conta da imprensa. Naquele sábado [da agressão], eu falei pra ele parar de mentir pro nosso filho, de mentir pra mim… E foi assim que tudo isso aconteceu", falou.



"Dias antes eu achei coisas no escritório, eu tomei atitudes ali dentro… Começou a sair as coisas sobre o banco [dívida]. Eu fiquei com vergonha. Eu nunca devi nada pra ninguém e agora estava devendo banco?”.



"Eu ainda não posso entrar em detalhes porque a investigação está sob sigilo. Mas na quinta-feira antes dessa coisa toda, eu encontrei documentos, cheques, coisas que eu olhei e não consegui identificar se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que não eram minhas, valores… E quando eu o questionei, foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo", explicou.



Ofensas e controle obsessivo



"Escutei muito que estava gorda. Ele tinha o dom muito grande me fazer me sentir uma merda. A gente não precisa ser mulher de malandro. Ele me afastou de tudo e todos, colocava medo nas pessoas. Me colocou dentro de uma redoma de tal forma que podia fazer o que ele queria. Não tinha sábado e domingo, não via ele compadecer quando eu estava doente", contou a apresentadora.



"Ele dizia: "Ninguém vai te querer velha. Está gorda. Ninguém quer uma Ana Hickmann velha. Ele controlava minha agenda pra qualquer coisa. Determinava o dia da academia, do médico, me pressionava para fazer cirurgia plástica. Eu disse: "Chega, não sou um objeto"', revelou.

A ex-modelo descreveu Alexandre Correa como "preconceituoso", "agressor", "covarde" e "canalha". Disse ainda que marido controlava sua agenda e que "haverá uma grande investigação por fraude, desvio de dinheiro e falsidade ideológica". "Estou falando da figura de um agressor, um covarde, um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros", afirmou Hickmann, que confirmou, ainda, que já deu entrada no divórcio usando a Lei Maria da Penha, o que deve agilizar o processo.

Acusação de perseguição

defesa de Alexandre Correa se manifestou , nesta segunda-feira, em nota, após a entrevista bombástica de Ana Hickmann. Em nota, o advogado Enio Martins Murad informou que o casal tem sociedade nas empresas, que desconhece a investigação em relação ao cliente e diz que Alexandre está "está sofrendo uma perseguição obsessiva por parte de Ana Hickmann e da Rede Record".

"Quanto a esses fatos, a defesa de Alexandre afirma que não tem ciência de nenhuma investigação. Informamos ainda que Alexandre é sócio administrador de empresa Hickmann Serviços e que tem poderes legais para assinar cheques e documentos. Alexandre tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Até agora, tudo que Ana Hickmann acusou, ela não comprovou. A exemplo da suposta arma de fogo que deu causa ao arrombamento abusivo do apartamento de Alexandre. Na verdade, a verdadeira vítima nesse caso é o marido que está sofrendo uma perseguição obsessiva por parte de Ana Hickmann e da Rede Record.

Toda empresa no Brasil de hoje está passando por dificuldades e Ana Hickmann está demonstrando imaturidade para lidar com o tema", informa o comunicado enviado à Quem.