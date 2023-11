Lucas Lucco revela que levou tapa de traficante em camarim por se atrasar para show - Reprodução/YouTube

Lucas Lucco revela que levou tapa de traficante em camarim por se atrasar para showReprodução/YouTube

Publicado 28/11/2023 13:40

Rio - Lucas Lucco, de 32 anos, revelou um momento tenso que viveu na carreira, quando foi agredido por um traficante nos bastidores de um show. Em participação no programa "Achismos", de Maurício Meirelles, o cantor explicou que, em 2014, chegou atrasado em um show, em São Paulo, e acabou levando um tapa do rapaz.

fotogaleria

"Ia fazer um show no Sumaré e cheguei atrasado, como sempre, porque era na época do 'Dança dos Famosos' e a galera escondia as coisas de mim para não me deixar nervoso. Meu assessor falou: 'Chega lá, coloca o fone e vai para o palco, a galera está esperando e vaiando'. Entrei no camarim, a banda já estava me esperando e aí entraram uns quatro caras. Um baixinho disse: 'E aí, bonitão, vai começar o show ou não vai? E 'pow' na minha cara!", relatou.

O artista ainda contou que não sabia quem era o rapaz quando a agressão aconteceu: "Tive que entrar no palco rapidão, nem troquei de roupa. Depois fui entender que o cara era um traficante da cidade, ele não era dono do evento, mas manda na cidade. Meu segurança ficou caladinho. Isso tudo mexe muito com a gente", confessou ele.

Durante o programa, o protagonista do filme "Rodeio Rock", com Carla Diaz, ainda foi sincero ao desabafar sobre os problemas de saúde mental que enfrentou após o sucesso rápido que conquistou na música sertaneja. "Foi muito meteórico. Não tinha manual. Fama, estrada, noites sem dormir, distância da família... Ferra a cabeça da pessoa. Com quatro meses de carreira, eu tive burnout", revelou.

"Quando comecei, era Luan (Santana), Gusttavo (Lima), eles já estavam anos na minha frente e quis fazer dez anos em cinco. Fiz tudo o que aparecia na minha frente. Aí veio a depressão, síndrome do pânico e eu não podia fazer nada", disse Lucas, que chegou a anunciar um afastamento das redes sociais recentemente

O famoso explicou que a situação piorou em 2015, quando estava no ar como o Uódson de "Malhação - Seu Lugar no Mundo". "Foi vale da sombra da morte. Minha carreira musical deu uma desandada, estava no piloto automático. Eu gravava 'Malhação' todo dia, e, para fazer show, eu fazia as malas chorando", admitiu.

A solução encontrada por Lucas Lucco foi buscar ajuda médica, passando a se consultar com um psiquiatra: "Fiquei quatro anos da minha vida tomando sete remédios. Hoje, minha casca é grossa. Desenvolvi técnicas para me ajudar a diminuir ansiedade, diminuir meu medo de gente", explicou.

Confira: