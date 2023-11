Fábio Jr. e Roberto Carlos ensaiam para o especial de fim de ano do Rei - Reprodução do Instagram

Publicado 28/11/2023 13:43

Rio - Um dos convidados do tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos, Fábio Jr. encontrou o Rei, nesta segunda-feira. Os cantores ensaiaram a música que vão apresentar no espetáculo, que será gravado nesta quarta-feira, no Rio, e vai ao ar nas telinhas no dia 22 de dezembro, e posaram juntos para uma foto.

Em um clique compartilhado no Instagram, Fábio contou como foi o encontro com o ídolo e exaltou Roberto. "Hoje o dia foi muito especial, divertido e inesquecível! Meu ídolo, o cara que me inspirou desde sempre, um ser humano ímpar e de tanta luz. 'Brigadúúú', Roberto! Estar com você é uma honra e sempre um aprendizado! Amo", escreveu.

Além Fábio Jr., Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o ator Paulo Vieira também vão participar do especial de Roberto Carlos. Como sempre, o Rei estará na companhia de sua banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages.