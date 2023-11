Graciele Lacerda posa com Zezé di Camargo e Chiquinho, o novo membro da família - Reprodução/Instagram

Publicado 28/11/2023 16:12

Rio - Graciele Lacerda arrematou um filhote de cachorrrinho da raça Spitz Alemão em um leilão beneficente por R$ 63 mil. A noiva de Zezé contou a novidade nos Stories do Instagram na madrugada desta terça-feira, 28.

"Foi por uma boa causa e a gente leva esse pequetitinho pra casa. Meu Deus do céu, mais um", disse ela.



Na tarde de hoje, Graciele deu mais detalhes sobre o leilão que aconteceu em Goiânia visando arrecadar fundos para terminar o Hospital de Câncer Francisco Camargo, nome do pai de Zezé Di Camargo e Luciano.



"Tiveram doações de vários produtos. Desde animais, joias, carros, quadros, etc. E sabendo que tinha uma doação de um filhote de cachorro, claro que eu não ia deixar passar e ainda ajudar o hospital. E consegui arrematar esse filhote lindo. O valor foi alto, mas a intenção é ajudar essa obra que tanto vai ajudar muitas pessoas que estão precisando. Apresento a vocês: Chiquinho! Que veio através de uma causa muito nobre, que leva o nome do meu sogro", disse ela.

A influenciadora destacou que Zezé é embaixador do hospital e disse que todo valor arrecadado no evento será revertido para terminar as obras. "É um hospital que faz tratamento contra o câncer e é um hospital público. Não tem nada de politicagem, está sendo construído tudo com empresários, doações, com leilões, na época na pandemia a gente fez lives", completou.

O leilão do cachorrinho de raça dividiu as opiniões nas redes sociais. "Desde quando animal é produto?", criticou uma seguidora. "Tem doações de animais em muitos lugares! De raça ou não! Pagar esse valor e ainda ficar achando que foi lindo? Era melhor ter dado o dinheiro sem comprar um animal", comentou outra.