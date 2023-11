Renata Frisson, a mulher Melão, mergulha no mar da Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani/Agnews

Publicado 28/11/2023 16:27

Rio - Renata Frisson, a Mulher Melão, 37 anos, curtiu a terça-feira quente no Rio de Janeiro na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A modelo, "musa do Onlyfans", foi fotografada mergulhando no mar usando um biquíni fio-dental com estampa de oncinha e detalhes em rosa.

Melão estava de óculos escuros e cabelos soltos.

Mulher Melão acusa Key Alves de mentir sobre valores do OnlyFans

A modelo criticou recentemente a ex-BBB Key Alves , de 23, no canal do YouTube "Selfie Service". A ex-funkeira, chamou a ex-BBB de mentirosa, devido às declarações da jovem sobre os supostos valores que ela faturaria com o OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

"Aquela menina não cansa de passar vergonha. Toda hora alguém descobre alguma mentira dela. O pior é ela falar que é a número 1 no OnlyFans. A número 1 do Brasil 'soy yo', meu amor. Prazer, Mulher Melão!", disse.



"Key Alves, ninguém quer ver só pé não, gata! Olha, para de inventar fake news que está ficando milionária com pé. Porque homem gosta de ver outra coisa: o periquito. Ai, Key, se manca! Para de mentir que você está passando vergonha!", completou.