Publicado 06/12/2023 14:09

Rio - Valesca Popozuda deu um beijão de tirar o fôlego no influenciador digital Jon Vlogs, na madrugada desta quarta-feira, durante a "Farofa da Gkay", que acontece em um hotel em Fortaleza, no Ceará. Um vídeo do momento foi compartilhado, no Instagram, pela anfitriã Géssica Kayane.

"Amiga, você me achou", disse a cantora ao perceber que tinha sido flagrada pela amiga. Gkay, então, quis saber se a funkeira queria receber a coroa de 'pegadora' do evento neste ano. "Não sei, eu me divirto. Eu quero ser feliz, apenas", respondeu Valesca.

Filho da artista, MC Pablin reagiu ao beijo da mãe em Jon através de comentários feitos em perfis de fofoca. "Qual o insta da mãe dele?", brincou o cantor em um. Em outro, ele afirmou: "Eu shippo".

Além de Jon, a dona do hit "Beijinho no Ombro" também beijou o influenciador Iury cabral, conhecido como Cabritoz na festa.

BDJ tá virando uma maquina de conteúdo e vivencia.. Até o Cabrito tá representando ultimamente pic.twitter.com/NsGpl4V3KA — Jon Vlogs (@Jonvlogs) December 6, 2023