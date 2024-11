Kamila Simioni se envolveu com Tony Salles enquanto ele era casado - Reprodução/Instagram

Kamila Simioni se envolveu com Tony Salles enquanto ele era casado Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2024 15:43

Rio - Kamila Simioni fez uma participação no podcast "De Hoje a Oito" e relembrou o envolvimento que teve com Tony Salles enquanto ele era casado com Scheila Carvalho. A traição aconteceu em 2013, quando a ex-dançarina estava confinada no reality show "A Fazenda 6".

fotogaleria "A única coisa que me arrependo é a forma que lidei com isso. Como eu tive que me posicionar na época para mostrar o meu lado. Sinto que toda vez que falo disso faço a pessoa voltar lá atrás. Sei a dor que ocasionei para a essa pessoa, a única que eu sinto como mulher que eu podia ter feito diferente", afirmou.

A empresária, que participou da décima quinta edição do reality rural, acredita que o cantor baiano errou mais que ela em toda a situação. "Se eu errei, ele errou muito mais do que eu. Há alguns anos mandei uma mensagem para a assessora dela me desculpando pela forma que agi e me posicionei. Naquela época, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e como mulher isso me dói muito."

Scheila Carvalho pediu uma indenização no valor de R$ 1 milhão após ser eliminada do reality show, mas Kamila Simioni relatou que elas não chegaram em um acordo. "Encerrou. Empatou... Não teve acordo, não. Deixa eu ler... Foi cancelada a distribuição da ação. Cabe recurso, porém, acho quase impossível que consiga procedência", disse.

Confira: