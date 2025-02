Benjamin Brady, filho de Gisele Bündchen e Tom Brady, ganha relógio do pai - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 13:10

Rio - Benjamin Brady, de 15 anos, filho mais velho de Gisele Bündchen e Tom Brady, foi surpreendido com um presente milionário do pai. O adoilescente ganhou um relógio cravejado de diamantes, avaliado em cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a mais de R$ 17 milhões na cotação atual.

O modelo Billionaire Mini Ashoka, é uma peça única, assinada pelo joalheiro Jacob & Co, coberta por 280 diamantes de 189 quilates.



A surpresa ocorreu no dia do Super Bowl, foi gravada por Tom Brady e publicada na última segunda-feira (17) em seu canal no Youtube. No vídeo, o ex-atleta da NFL aparece se preparando para sua estreia como comentarista de TV.



Em seguida, Brady tira do bolso o relógio cravejado de diamantes e coloca no pulso do filho, que vibra com a surpresa após abrir os olhos.



Tom Brady também é pai de Vivian, de 12 anos, com Gisele, e de Jack, de 17 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.



Esse mês, Gisele deu à luz seu terceiro filho, fruto de seu relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.