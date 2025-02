De cadeira de rodas e pé enfaixado, Faustão recebe Gusttavo Lima e amigos em jantar - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2025 12:44

Rio - Fausto Silva, de 74 anos, reuniu amigos e familiares para um jantar especial na noite de quarta-feira (26). O apresentador apareceu em um registro raro ao lado do cantor Gusttavo Lima, da mulher Luciana Cardoso, do filho João Silva, do jornalista Celso Giunti e do empresário Dody Sirena. A imagem foi compartilhada nas redes sociais pelo próprio Giunti na manhã desta quinta-feira (27).



"Essa foto tem uma história linda de respeito, emoção e gratidão a esse mestre da televisão chamado Fausto Silva, o Gigante Faustão. Tive a honra de fazer parte dessa primeira participação do talentoso Gusttavo Lima no domingão há muitos anos atrás, quantas histórias e momentos inesquecíveis", escreveu o jornalista na legenda do post.



Durante o encontro, marcado por uma noite de pizza e vinho, Faustão foi fotografado sentado em uma cadeira de rodas e com o pé enfaixado. Nos últimos meses, o apresentador passou por um longo período de internação para tratar uma infecção, recebendo alta no final de janeiro. O tipo de infecção, no entanto, não foi divulgado.



Faustão tem enfrentado desafios de saúde desde que passou por um transplante cardíaco em agosto de 2023. Em fevereiro de 2024, ele voltou a ser internado, desta vez para um transplante de rim.