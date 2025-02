Astrid Fontenelle se surpreendeu com decisão do GNT e optou por não aceitar novo projeto - reprodução Youtube

Astrid Fontenelle se surpreendeu com decisão do GNT e optou por não aceitar novo projetoreprodução Youtube

Publicado 27/02/2025 15:10

Rio - Astrid Fontenelle falou sobre sua saída do Saia Justa, programa do GNT que apresentou por 11 anos. Em entrevista ao Flow News, a jornalista admitiu que ficou magoada e surpresa ao ser informada da decisão do canal pago da Globo. A mudança fez parte de um processo de reformulação da atração, que passou a ser comandada por Eliana Michaelichen.



Astrid contou que recebeu a notícia em um momento em que estava feliz com o trabalho. "Eu estava ótima, feliz da vida, e quando recebi a notícia fiquei muito chateada", afirmou. No mesmo dia, o GNT ofereceu a possibilidade de desenvolver um projeto autoral, mas ela preferiu não aceitar naquele momento.A apresentadora também revelou ter ficado surpresa com o critério da emissora para a renovação do programa. “Disseram que queriam mudar as peças do jogo, mas não mudaram todas, só duas”, comentou. Mesmo com a frustração, permaneceu no Saia Justa até o fim do contrato. "Mas cumpri minha jornada até o fim".Após a saída de Astrid, Eliana assumiu a apresentação do Saia Justa em agosto de 2024. A ex-estrela do SBT passou a dividir o sofá com Bela Gil, Tati Machado e Rita Batista. Nas redes sociais, ela celebrou o novo desafio e recebeu um recado carinhoso da antiga apresentadora. “É hoje, estou na torcida! Que seja divertido, odara e sincero”, escreveu Astrid.Astrid Fontenelle tem uma trajetória marcada por sucesso no jornalismo e no entretenimento. Iniciou a carreira na TV Gazeta e se destacou como uma das pioneiras da MTV Brasil, onde apresentou programas como Disk MTV e Barraco MTV.Na Band, esteve à frente de atrações como Programaço e Melhor da Tarde. No GNT, comandou Happy Hour e Chegadas e Partidas, programa premiado pela APCA em 2012. Mesmo fora do Saia Justa, a apresentadora segue ativa no mercado e mantém forte presença nas redes sociais.