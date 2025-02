Preta Gil posa no aeroporto rumo à Bahia para curtir o Carnaval - Reprodução / Instagram

Rio - Preta Gil, de 50 anos, está a caminho de Salvador para aproveitar o Carnaval no tradicional Camarote 2222, promovido por seu pai, Gilberto Gil, e sua família. Após um período delicado de internação devido a uma cirurgia complexa para a retirada de tumores , a artista decidiu participar da folia e embarcou para a capital nesta quinta-feira (27).

A presença de Preta no Carnaval de Salvador foi motivo de grande emoção para sua família. Flora Gil, madrasta da cantora, celebrou a viagem e destacou a importância desse momento. "Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem pra Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela vindo pra cá, sair de São Paulo, pegar um avião e vir pra cá… A Preta estar aqui na Bahia, podendo estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade", afirmou.



Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta chegou a ser considerada em remissão em novembro daquele mesmo ano. No entanto, em agosto de 2024, anunciou a volta da doença, o que exigiu um novo tratamento e uma cirurgia de mais de 20 horas para a retirada de seis tumores. A cantora recebeu alta hospitalar este mês, após quase dois meses de internação.