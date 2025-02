Preta Gil reclamou de dreno no cóccix após cirurgia - Reprodução/Instagram

Preta Gil reclamou de dreno no cóccix após cirurgia Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 16:04

Rio - Preta Gil, de 50 anos, segue sua recuperação em casa após passar 55 dias internada em um hospital em São Paulo . Nesta quarta-feira (19), a cantora compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde e revelou que está com dificuldade para sentar devido à presença de pontos e de um dreno na região do cóccix.

fotogaleria "Fiz fisioterapia e estou aqui deitada esperando a hora da minha terapia. Dr. Fred vem aqui hoje e talvez ele tire um dreno. Vou ficar muito feliz porque é um dreno num lugar que dói muito, no cóccix, e não posso deitar. E não posso deitar mesmo porque tem os pontos no bumbum e só posso ficar assim mesmo, de ladinho", explicou Preta.

A cirurgia

A artista foi diagnosticada com um tumor no reto em 2023, que foi operado, mas a doença retornou em seis novos lugares: quatro no peritônio, membrana que cobre o aparelho digestivo, e dois no sistema linfático. Todos foram removidos em uma operação complexa que durou 21 horas.



Durante a cirurgia, Preta precisou reimplantar parte do ureter direito, que liga o rim à bexiga, além de passar por uma reconstrução nesta região. Devido ao câncer no intestino, ela precisa usar uma bolsa de colostomia definitiva para a eliminação de fezes.