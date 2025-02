Patri?cia Naves - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 19:10 | Atualizado 19/02/2025 19:12

Rio - A atriz e apresentadora Patrícia Naves, de 58 anos, contou por meio de uma publicação feita no feed em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 19, que passou por uma cirurgia de urgência. "Ontem me submeti a uma apendicectomia videolaparoscópica de urgência no Hospital São Luiz do Morumbi (SP). Foi um grande susto que foi superado pelo carinho e cuidado com que fui prontamente recebida lá", escreveu na legenda da publicação.



A atriz, que está longe da televisão desde o fim da novela Em Família, exibida na Rede Globo em 2014, agradeceu aos médicos e à equipe da unidade.



"A todos os funcionários que me atenderam desde a rápida recepção bem como os enfermeiros e todo o corpo clínico a minha profunda gratidão. E bênçãos divinas para o Dr. Mario Gimenez e a Dra. Marina Carla Gimenez que me trouxeram a tranquilidade e a segurança que hoje eu estaria em casa. Tudo passou! Deus é sempre maravilhoso comigo!", disse.



Confira, abaixo, a publicação: