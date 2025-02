Regina Duarte - reprodução Instagram

Publicado 19/02/2025 17:32

Rio - Regina Duarte, conhecida por sua trajetória na televisão, agora comercializa suas obras artísticas em um site próprio. Desde que deixou a TV em 2018, ela tem explorado novas formas de expressão, consolidando sua presença no mercado de arte.



fotogaleria

O site "Regina Das Artes" oferece quadros, desenhos e acessórios criados pela atriz. Alguns trabalhos foram produzidos nos anos 1990, enquanto outros são mais recentes. Algumas peças têm preço sob consulta, e a entrega está disponível para todo o Brasil, com frete gratuito para São Paulo.No site, uma biografia detalha sua relação com a arte: "Com um perfil artístico e culturalmente versátil. O seu primeiro óleo sobre tela foi em 1974, uma cópia ampliada de uma foto da família. Atualmente a atriz vem se dedicando desde 2023 às Artes Plásticas/Botânicas".Entre os trabalhos de maior valor estão os quadros "Sedução" e "Em que canal", vendidos por R$ 25 mil cada. Essas pinturas apresentam imagens marcantes, como uma mulher de vestido e uma frase intrigante sobreposta. Em 2023, Regina expôs suas obras na mostra "A natureza e eu. Novas descobertas", em São Paulo.A artista incorpora elementos naturais em suas criações, utilizando flores, folhas e cascas de árvores em suas colagens. Sua filha, Gabriela Duarte, demonstrou apoio ao novo projeto ao compartilhar imagens da exposição e afirmar: "Tá tão bonito. E ela está tão feliz".A transição de Regina Duarte para o mercado de arte é um passo planejado, refletindo sua paixão de longa data pela pintura. No "Regina Das Artes", suas obras representam um novo momento em sua trajetória, reafirmando a arte como meio de expressão e renovação profissional.