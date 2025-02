Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato, Nicolas Prattes e ZoeReprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 21:54

Rio - Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.



Nesta quarta-feira, 19, a apresentadora publicou diversas fotos durante os ensaios de Carnaval, mas mostrou que também encontra tempo para curtir a família ao surgir com o marido Nicolas Prattes e a filha Zoe, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

"Essas fotos são dos últimos quatro dias. Ando muito corrida, quase sem tempo de postar e vir falar com vocês. Mas mesmo nessa correria, fico refletindo e agradecida de como hoje em dia, mais madura, eu consigo equilibrar melhor a minha vida. Mesmo trabalhando muito, cuidando da minha filha, casada com meu amor, com minhas escolas Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel, eu consigo ter o meu tempo. E isso é bom demais!!! Só não sei como consigo", escreveu ela na legenda.