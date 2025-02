Flor Gil curte férias no Rio com a namorada - reprodução Instagram

Flor Gil curte férias no Rio com a namoradareprodução Instagram

Publicado 19/02/2025 18:46 | Atualizado 19/02/2025 18:57

Rio - Flor Gil, filha de Bela Gil, aproveita dias de férias no Rio de Janeiro e compartilha registros nas redes sociais. Na última quarta-feira (19), a jovem postou fotos da viagem, incluindo momentos ao lado da namorada, Nikita.



"Muita praia, amigos, família e delícias", escreveu Flor na publicação. A adolescente também apareceu ao lado da mãe e de amigos brasileiros.Nikita, identificada pelo nome no Instagram, vive em Nova York, mesma cidade onde Flor nasceu e mora. Em setembro de 2024, as duas estiveram juntas no Brasil, e Nikita publicou fotos da viagem."No dia em que te conheci, esqueci como era minha vida sem você. Feliz aniversário para a garota mais linda que já existiu, você é um raio de sol para todos ao seu redor. Eu te amo", declarou Nikita no aniversário de Flor. Durante a visita ao Brasil, Nikita brincou em uma postagem: "Brevemente a garota mais estranha do Brasil”, escreveu na legenda das fotos no Rio de Janeiro.