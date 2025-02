Esdras de Souza e Gretchen - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 17:16

Rio - Gretchen decidiu realizar um ensaio fotográfico com o marido, Esdras de Souza, para comemorar a renovação dos cinco anos de casada com o amado.



O fotógrafo Pablo Roniere compartilhou nas redes sociais algumas fotos e um vídeo com os bastidores das fotos do casal. Para celebrar o amor, Gretchen e Esdras surgiram usando looks brancos, além disso, eles realizaram várias poses e trocaram olhares apaixonados.

"Ensaio de renovação de 5 anos de casados", contou o profissional, chamando a atenção dos internautas. "Casal em plena sintonia", disse uma seguidora. "Casal pura química", afirmou outra. "Que fotos lindas", falou uma fã. "Lindíssimos!!! Que Deus continue abençoando vocês!", desejou mais uma.



Vale lembrar que Gretchen e Esdras se casaram em outubro de 2020. A cerimônia foi realizada no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no Pará, terra natal do músico.

