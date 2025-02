Jakelyne segue na UTI após crise de enxaqueca - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2025 15:56

Rio - Ex-Fazenda Jakelyne Oliveira compartilhou com os seguidores uma nova atualização sobre sua saúde nesta quarta-feira (19). Internada na UTI desde a madrugada de terça-feira (18), ela revelou ter tido uma recaída nas últimas horas. A influenciadora, que foi levada ao hospital pelo noivo, o cantor Mariano, após ser encontrada desacordada no banheiro , continua sob cuidados médicos e passando por exames para monitorar sua condição.

"Boa tarde. Sigo por aqui. Tive uma recaída essa manhã. Minha cabeça voltou a doer com bastante intensidade, mas vamos de atualizações do quadro. Três da manhã eu fiz a ressonância, e deu tudo certo os exames ótimos, nenhuma possibilidade de AVC e nem de outra questão voltada para um acidente cardiovascular cerebral", explicou a modelo, aliviada com os resultados. O temor de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) surgiu devido ao histórico familiar, já que o pai morreu por conta da doença.

"Eu saí da ressonância com dor de cabeça. Acredito eu que por conta do contraste e por causa do barulho, que é bem intenso. Após ser medicada consegui descansar das 05h às 07h da manhã, um sono muito pesado, que me ajudou, porém, eu já acordei com a cabeça doendo novamente. Já voltou com aquela quando parece que já pega num volume e vai de uma vez", contou ela, que devido à fraqueza não conseguiu realizar a sessão de fisioterapia programada e preferiu passar a manhã descansando.



Jakelyne também explicou a razão de continuar na UTI. "Eu sigo aqui na UTI porque tínhamos que descartar qualquer possibilidade de um problema cardíaco ou cerebral. Agora que foram descartados, provavelmente na parte da tarde já vamos para o apartamento. Já tiro todos os fios, eletrodos, já poderei ficar sem esses aqui, como o médico explicou. Seguirei em observação para controle da dor, pelo o que o médico explicou não tem como saber o que desencadeou a crise de enxaqueca com aura."



Os próximos passos incluem acompanhamento especializado com um neurologista, que ajudará a identificar as causas das crises de enxaqueca e definir um tratamento adequado.