Sergio Marone mostra encontro especial com Manuela do Monte e recorda ’Malhação’Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2025 13:55 | Atualizado 19/02/2025 13:56

Rio - Os fãs de Malhação foram tomados pela nostalgia com o reencontro de Sergio Marone, de 44 anos, e Manuela do Monte, de 40, que protagonizaram a 10ª temporada da novela teen da TV Globo, entre 2003 e 2004. Os atores voltaram a se encontrar durante uma apresentação de Marone no teatro do Sesc Pompéia, em São Paulo, onde ele está em cartaz com o espetáculo "Padre Pinto".



Manuela fez questão de prestigiar o amigo no novo trabalho. "Esse meu amigo continua o mesmo gato de 20 anos atrás, para não dizer 22 anos atrás. O tempo voa e eu amo ainda mais. Parabéns, moreno. É lindo te ver no palco", escreveu a atriz.



Os dois ficaram marcados na memória do público como Luísa e Victor, o casal principal da trama juvenil, que enfrentava as armações da vilã Carla, interpretada por Nathália Rodrigues.

Com a publicação do reencontro nas redes sociais, a comoção foi imediata entre os fãs. "Ah, Luisa e Victor! Um dos melhores casais de Malhação", comentou uma seguidora. "Que nostalgia! Luisa e Victor marcaram minha adolescência", escreveu outra. "Tempos bons! Sempre lindos", disse uma terceira.

Mais de uma década depois de "Malhação", Manuela e Marone voltaram a trabalhar juntos em "Apocalipse", novela da Record exibida em 2017. Na produção, viveram os personagens Débora e Ricardo, mas não chegaram a contracenar diretamente.