Lucas Souza é internado com fortes dores abdominaisReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2025 09:22 | Atualizado 19/02/2025 09:23

Rio - Lucas Souza, de 24 anos, foi internado nesta terça-feira (18) após sentir fortes dores abdominais. Nas redes sociais, o influenciador deu detalhes sobre sua hospitalização e afirmou que está medicado e fazendo exames.



"Hoje eu acordei com uma dor muito forte na barriga. Achei que era dor no estômago, mas não era. Tomei medicamento, não passou. Tentei continuar minha rotina normal, mas a dor acabou ficando insuportável. Tentei fazer minha aula de inglês, não consegui. Agora estou aqui, no hospital, tomando medicação. Já fiz meus exames", relatou o influenciador.



Até o momento, ele segue sob avaliação médica e ainda não divulgou um diagnóstico definitivo.