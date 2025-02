Bianca Bin exibe boa forma em fotos de biquíni - Reprodução Instagram

Bianca Bin exibe boa forma em fotos de biquíniReprodução Instagram

Publicado 19/02/2025 10:49

Rio - Bianca Bin, de 34 anos, encantou internautas ao exibir boa forma em registros de biquíni preto, nesta quarta-feira (19). A atriz publicou um vídeo, no Instagram, com diversas fotos, fazendo várias poses e refletiu sobre a evolução do seu corpo.

fotogaleria

Na postagem, Bianca usou o texto do autor Neville Goddard. "Todas as coisas vêm porque eu as plantei, intencionalmente ou não. Ou eu fiz isso sabendo o que estou fazendo ou eu fiz isso sem saber porque eu estava perdido em algum estado emocional, e eu me senti intensamente sobre um estado. Pode ter sido um estado adorável ou um estado desagradável, mas a semente foi plantada e eu a colherei. E a coisa toda virá ao meu mundo, quer eu reconheça minha colheita ou não. Então, se eu sei que esta é a lei da vida, cabe inteiramente a mim agora selecionar e plantar apenas o que eu quero colher no meu mundo", escreveu na legenda.

Seguidores elogiaram a artista nos comentários. "Maravilhosa! Parabéns pela dedicação e pela disciplina, gata", disse um. "Parabéns pela determinação e inspiração para muitas pessoas", afirmou outro. "Parabéns pelo corpo perfeito", comentou mais um fã.