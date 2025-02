Yanna Lavigne e Bruno Gissoni - Reprodução Instagram

Yanna Lavigne e Bruno Gissoni Reprodução Instagram

Publicado 19/02/2025 12:05

Rio - Yanna Lavigne, de 35 anos, comentou sobre a escolha de morar em um sítio com Bruno Gissoni, de 38, e com os filhas do casal, Madalena, de 7, e Amélia, de 2. A atriz publicou um vídeo, no Instagram, ao lado do marido, em meio à natureza, relatando sobre a qualidade de vida que tem com a família e revelou que fica assustada com a falta de senso comunitário.

fotogaleria

"Isso se chama biscoito, mas colhemos um cacho de banana. Para além disso, eu amo correr as horas com você. Nossa escolha de morar no mato tem não só a ver com qualidade de vida, mas principalmente qualidade do tempo. Do tempo junto, do tempo com nosso espaço. Com as crianças sendo crianças enquanto são crianças, tempo não volta. Nossa floresta crescendo e nos dando alimento", escreveu na legenda.

Atriz contou que tem muitas pessoas aceleradas pelo mundo. "Com os temas que importam e a gente pode escolher quais são. Com nós dois! Desacelerar pode assustar um bocado. Nesse mundo de hoje muito vezes impossível e sem recursos. Agora, assustada fico com a falta de senso comunitário, o calor e ansiedade dos grandes centros, mas está tudo bem. Tem muita gente correndo mesmo. Tem certeza que na direção certa?", declarou.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Lindos! Não sei o que é mais encantador, a natureza ou o casal. Lindo de ser ver. Um dia abençoado e cheio de amor", disse um. "Que texto inspirador! Para variar, né? Você sempre arrasa", afirmou outro. "Que coisa mais linda de se ver e de ler! Vocês são inspiração pra mim", comentou mais um fã.