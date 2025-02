Isabel Veloso é internada às pressas - reprodução Instagram

Isabel Veloso é internada às pressas

Publicado 19/02/2025 17:56 | Atualizado 19/02/2025 18:00

Rio - A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, voltou a ser hospitalizada e compartilhou o diagnóstico com seus seguidores. Em suas redes sociais, ela contou que tem pedra na vesícula. Nos Stories, Isabel explicou que essa foi a terceira vez em 24 horas que precisou ir ao hospital. “No hospital pela terceira vez em questão de 24h. Diagnóstico: pedra na vesícula”, escreveu, usando emojis para demonstrar sua frustração.



Durante a madrugada desta quarta-feira (19), Isabel publicou mais uma foto no hospital e tranquilizou os fãs. “Boa notícia: a vesícula não está inflamada, então não precisa operar agora. Notícia ruim: em algum momento preciso tirar a vesícula”, disse.Desde os 15 anos, Isabel enfrenta um Linfoma de Hodgkin, que recentemente atingiu os pulmões. Em uma interação com seus seguidores, a influenciadora respondeu sobre a expectativa de vida que recebeu quando a doença avançou."Quando eu tinha desistido do tratamento, eles me deram 6 meses de vida. Agora, estou fazendo o tratamento e controlando a doença. É muito imprevisível, é mais uma questão de analisar se ‘o tratamento vai conter a doença’", relatou.