MC Daniel reúne multidão e doa cestas básicas - reprodução Instagram

Publicado 19/02/2025 17:42 | Atualizado 19/02/2025 17:45



Rio - MC Daniel saiu às ruas do Rio de Janeiro para doar cestas básicas após o nascimento de seu filho, Rás. O funkeiro, que celebrou a chegada do bebê com sua noiva, Lorena Maria , havia prometido a ação aos seguidores e compartilhou registros do momento nas redes sociais.

O artista entregou os donativos pessoalmente, gerando grande aglomeração. Em vídeos publicados no Instagram, apareceu sem camisa dentro de um caminhão, distribuindo cestas básicas e tirando selfies com os fãs.



Durante a ação, MC Daniel destacou sua gratidão pelo momento. "Minha noiva está bem, meu filho nasceu, bati 20 milhões de seguidores, sou o novo apresentador do Multishow, e mais 15 mil em cestas básicas para quem me ama e torce pela minha família", disse ele em um dos vídeos.