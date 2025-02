Ariadna Arantes - Redprodução/Instagram

Ariadna Arantes

Publicado 19/02/2025 18:32 | Atualizado 19/02/2025 18:39

Rio - Ariadna Arantes, que atualmente mora na Austrália, está de volta ao Brasil e promete passar por muitas transformações durante esse período em solo brasileiro. Em suas redes sociais, a participante do Big Brother Brasil 11, revelou que fará pelo menos três novas cirurgias e abriu um diário para compartilhar alguns detalhes da primeira delas, um transplante de sobrancelhas, que realizou na tarde da última segunda-feira, 17. “Toda inchada, porém, feliz!”, declarou a ex-BBB algumas horas após o procedimento.

“Eu estava muito ansiosa, ao mesmo tempo que emocionada. O procedimento foi super tranquilo, fiquei sedada e a equipe cuidou de tudo o tempo todo. Em três horas e meia já estava feito. Fiquei com os olhinhos inchados, parecendo um peixinho dourado, mas quando cheguei em casa já estava bem melhor e hoje acordei zerada!”, explicou Ariadna, acrescentando em seguida.“Sempre tive a sobrancelha muito falhada. Por muito tempo recorri a micropigmentação, que também me salvou muito. Sou muito grata à micropigmentação, inclusive me tornei micropigmentadora, porque representava para mim um procedimento que elevava a autoestima da gente que não tem a sobrancelha maravilhosa. E com a tecnologia, hoje vi no transplante uma nova esperança pra eu poder, enfim, ter uma sobrancelha mais densa, mais grossa, preenchida, saindo daquela linha anos 20, depois anos 90 (risos). Não vejo a hora de chegar no resultado final, que demora um pouquinho, mas já estou muito feliz!”.Segundo os médicos especializados em tricologia e transplante capilar Dra. Carolina Gamallo e Dr. Raphael Barbosa Gamallo, responsáveis pelo procedimento da Ex-BBB, o resultado deve levar algumas semanas para se manifestar completamente, à medida que a área se cura e os cabelos ou pigmentos se assentam. “O transplante de sobrancelha é um procedimento cirúrgico, ou não cirúrgico como foi o caso da Ariadna, realizado para preencher ou reconstruir as sobrancelhas, geralmente para corrigir falhas, aumentar a densidade ou alterar a forma. São retirados folículos capilares, que são transplantados da área doadora para as sobrancelhas. O pós-procedimento varia dependendo da técnica utilizada. Geralmente, envolve cuidados com a área tratada, como manter a área limpa e aplicar pomadas recomendadas pelo médico”, contaram.E continuaram com mais detalhes: “A sobrancelha da Ariadna já tinha uma micropigmentação antiga, então ela optou por engrossar mais. E ela também tinha áreas de rarefação na cabeça da sobrancelha, de ambos os lados, e na cauda, principalmente do lado direito. Então a cirurgia dela, além de engrossar, buscou dar densidade nessas áreas de rarefação. Usamos a técnica de fios longos, ela já tem um resultado do que vai acontecer imediato, depois esses fios vão cair posteriormente e o resultado final, no caso dela, acontecerá em quatro meses após o procedimento”, finalizaram.Os especialistas explicaram ainda que embora a questão da dor possa variar de acordo com a tolerância individual e a técnica utilizada, a maioria das pessoas que fazem procedimentos relatam desconforto mínimo durante o procedimento. Famosas como Deborah Secco, Lisandra Souto, Gracyanne Barbosa, Flávia Pavanelli, Aline Campos, Andressa Miranda, Gaby Cabrini, Andressa Ferreira, Monique Curi, etc, também já fizeram transplante de sobrancelha.