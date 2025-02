Leticia Spiller - Reprodução Instagram

Publicado 27/02/2025 15:29 | Atualizado 27/02/2025 15:30

Rio - Leticia Spiller, de 51 anos, mostrou aos internautas todo seu rebolado e samba no pé às vésperas do Carnaval. A atriz publicou um vídeo, no Instagram, nesta quinta-feira (27), sambando de biquíni e relatou que dançava em Portugal para relembrar as origens da época em que desfilava na Sapucaí.

"Estava calor em Portugal e às vezes eu dava uma 'sambadinha' sozinha para lembrar as origens (risos)", escreveu na legenda.

Seguidores elogiaram o vídeo da artista. "Levem a Lelê para desfilar na Avenida de novo, pelo amor de Deus. Sempre arrasando total. Maravilhosa", disse um. "Simplesmente divina. Dançando na pura elegância", afirmou outro. "Que classe para sambar! Acho lindo quando uma pessoa realmente sabe sambar", comentou mais um fã.