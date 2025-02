Yasmin Brunet aproveita dia de sol em praia no Rio - Reprodução Instagram

Publicado 27/02/2025 16:10

Rio - Yasmin Brunet, de 36 anos, aproveitou o dia de sol e renovou o bronzeado em praia no Rio, nesta quinta-feira (27). A atriz publicou uma sequência de registros, no Instagram, fazendo varias poses e exibindo boa forma com um biquíni em tons de terra. "Garota do Rio", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Sereia, musa e maravilhosa. Sou super sua fã, Yas. Você é muito iluminada", disse um. "O Rio fica mais lindo toda vez que você está ai", afirmou outro. "Está maravilhosa. Barriguinha de tanquinho", comentou mais um fã.

Recentemente, Yasmin Brunet mostrou aos seguidores, o resultado que alcançou com o tratamento para o lipedema , uma condição crônica que causa acúmulo de gordura e inchaço. A influenciadora digital contou que perdeu 15kg e ficou surpresa em como as pernas tiveram uma grande evolução.