Juliana Paes completa 46 anos e recebe declaração do marido, Dudu BaptistaReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2025 12:10

Rio - A atriz Juliana Paes completa 46 anos nesta quarta-feira (26) e recebeu várias mensagens carinhosas de familiares e fãs através das redes sociais. O empresário Dudu Baptista, com quem a artista é casada desde 2008, se declarou para a amada.

"Hoje é o dia dela!!! Mulher de sorriso fácil por onde passar, carinhosa e incrivelmente linda. que Deus te abençoe com a realização dos seus maiores sonhos. Que sorte ter você do meu lado. Te amo", escreveu o marido da atriz nos stories do Instagram, ao publicar uma foto dos dois abraçadinhos. "Te amo", retribuiu Paes ao repostar. O casal é pai de Pedro, de 14 anos, e Antônio, de 11.

Na publicação mais recente da atriz, seguidores enviaram parabéns. Parabéns, Ju!!! Desejo um novo ciclo muito especial… repleto de saúde e realizações! Beijos cheios de saudade", disse uma internauta. "Feliz aniversário para uma verdadeira diva brasileira! Você é uma inspiração para a humanidade com sua simpatia, empatia e talento. Nós te amamos! Desejo muita vida, saúde e paz", comentou um fã. "Feliz aniversário, maravilhosa", desejou outra pessoa.

Rotina de exercícios

Mesmo no dia do aniversário, Juliana mostrou que permaneceu focada na rotina saudável e praticou 'bike indoor', um exercício físico aeróbico feito em bicicleta. No local, surpreenderam a atriz com uma plaquinha que dizia: "Happy bday [feliz aniversário], Ju Paes". Além disso, ela recebeu um "parabéns para você" animado durante a aula.