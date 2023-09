Band não está nem aí para a dramaturgia - Reprodução

Band não está nem aí para a dramaturgiaReprodução

Publicado 02/09/2023 01:48

A novela portuguesa “Valor da Vida”, de Maria João Costa, gravada em 2019 pela TVI de Portugal com um elenco formado por brasileiros e portugueses, foi lançada sem grande publicidade por aqui e agora terminou sem nenhum respeito da Band por seus telespectadores. Tinha dia que o capítulo não ia ao ar, sem aviso nenhum, e depois, já na reta final, mudou seu horário por causa do tal “Perrengue” sem graça e ainda com a informação que a emissora não voltaria mais a exibir novelas. O que acaba de ser desmentido agora, com o anúncio de que as novelas turcas poderão voltar.

Ou seja, é a Band sendo Band.