Show da Banda Avenged Sevenfold no Palco Mundo Arquivo O Dia
Rio - Vai ser dia de rock, bebê! O Avenged Sevenfold, um dos grupos mais importantes do metal contemporâneo, está confirmado como headilener do Palco Mundo, do Rock in Rio, no dia 5 de setembro. O anúncio foi feito pela organização do festival, nesta quarta-feira (4).
Na mesma data, o Bring Me The Horizon, uma das bandas mais inovadoras do rock mundial atual, fará sua estreia no festival. Formado em 2004, o grupo é formado por Oliver Sykes (vocalista), que vive no Brasil, Lee Malia (guitarra), Matt Kean (baixo) e Matt Nicholls (bateria).
O Rock in Rio acontece nos dias nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock - no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes e Orquestra Brasileira também estão confirmados no evento.