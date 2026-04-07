Rock in Rio anuncia atrações do New Dance Order com Alok e maisReprodução / Instagram
Rio - O Rock in Rio confirmou nesta terça-feira (7) o line-up completo do palco New Dance Order, espaço dedicado à música eletrônica dentro da Cidade do Rock. A edição de 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico.
Criado em 2019, o espaço reúne diferentes vertentes da música eletrônica, do house ao techno, passando pelo Brazilian bass, e chega à nova edição com proposta mais imersiva. A estrutura contará com mais de 500 m² de painéis de LED e um palco de grandes dimensões, pensado para integrar música, luz e efeitos visuais.
Entre os destaques está Fatboy Slim, que se apresenta no dia 7 de setembro. O artista é um dos nomes mais populares do gênero e já era aguardado pelo público.
Line-up do New Dance Order:
4 de setembro
Cat Dealers
ATKÖ
Giu x Carola
Steve Angello
5 de setembro
Victor Lou
Camila Jun x Eli Iwasa
Volkoder
James Hype
6 de setembro
Casa Bonita (Brisotti x Viot)
Liu
Sofi Tukker
Meduza
7 de setembro
Aline Rocha
Leo Janeiro & Simo Not Simon
Max Styler
Fatboy Slim
11 de setembro
Neelix & Vegas
Omiki
Departamento
ANNA
12 de setembro
Adam Sellouk
Bhaskar
Gabe
Alok & Family – Rave the World (com Ekanta e Swarup)
13 de setembro
Roddy Lima
Illusionize
Dawn Patrol (Maz, Antdot, Riascode e Bakka)
John Summit
Ingressos
Os ingressos começam a ser vendidos no dia 26 de maio, ao meio-dia, com pré-venda no dia 19 para clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club. Cada entrada dá acesso a um único dia de festival.
Os valores são de R$ 870 para a inteira e R$ 435 para a meia-entrada, com opção de desconto de 15% para clientes Itaú, saindo por R$ 739,50. O pagamento pode ser feito por pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros para o público geral e em até oito vezes para clientes do banco.
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