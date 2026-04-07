Rock in Rio anuncia atrações do New Dance Order com Alok e mais - Reprodução / Instagram

Rock in Rio anuncia atrações do New Dance Order com Alok e maisReprodução / Instagram

Publicado 07/04/2026 17:05 | Atualizado 07/04/2026 17:08

Rio - O Rock in Rio confirmou nesta terça-feira (7) o line-up completo do palco New Dance Order, espaço dedicado à música eletrônica dentro da Cidade do Rock. A edição de 2026 acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico.

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Criado em 2019, o espaço reúne diferentes vertentes da música eletrônica, do house ao techno, passando pelo Brazilian bass, e chega à nova edição com proposta mais imersiva. A estrutura contará com mais de 500 m² de painéis de LED e um palco de grandes dimensões, pensado para integrar música, luz e efeitos visuais.Entre os destaques está Fatboy Slim, que se apresenta no dia 7 de setembro. O artista é um dos nomes mais populares do gênero e já era aguardado pelo público.Cat DealersATKÖGiu x CarolaSteve AngelloVictor LouCamila Jun x Eli IwasaVolkoderJames HypeCasa Bonita (Brisotti x Viot)LiuSofi TukkerMeduzaAline RochaLeo Janeiro & Simo Not SimonMax StylerFatboy SlimNeelix & VegasOmikiDepartamentoANNAAdam SelloukBhaskarGabeAlok & Family – Rave the World (com Ekanta e Swarup)Roddy LimaIllusionizeDawn Patrol (Maz, Antdot, Riascode e Bakka)John SummitOs ingressos começam a ser vendidos no dia 26 de maio, ao meio-dia, com pré-venda no dia 19 para clientes Itaú e membros do Rock in Rio Club. Cada entrada dá acesso a um único dia de festival.Os valores são de R$ 870 para a inteira e R$ 435 para a meia-entrada, com opção de desconto de 15% para clientes Itaú, saindo por R$ 739,50. O pagamento pode ser feito por pix ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros para o público geral e em até oito vezes para clientes do banco.