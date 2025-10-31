Árvore de Natal de 75 metros de altura é inaugurada no BarraShopping, Zona Sudoeste do RioDivulgação

Rio - Não vai faltar opção para aproveitar o fim de semana! A programação conta com eventos para agradar os diferentes gostos e bolsos, incluindo shows, espetáculos, exposições e eventos com várias temáticas, que vão desde o clima arrepiante do Dia das Bruxas até as celebrações das festas de fim de ano. Neste sábado (1º), acontecerá a inauguração gratuita da tradicional Árvore de Natal do BarraShopping, na Zona Sudoeste do Rio.
Calcinha Preta faz show no Espaço Hall - Reprodução / Instagram
Lauana Prado apresenta show completo no Rio pela primeira vez - Divulgação / Daniel Sulima
Projeto 'Na Palma do Banjo' se apresenta no Samba da Feira - Divulgação
Exposição 'Peréio - Semana que vem eu me organizo' estreia no Rio - Divulgação
Árvore de Natal de 75 metros de altura é inaugurada no BarraShopping, Zona Sudoeste do Rio - Divulgação
Para completar o espírito natalino, a árvore de 75 metros de altura — equivalente a um prédio de 27 andares — será acesa em clima de festa, que contará com show de fogos de artifício e presença de personagens temáticos. Em seguida, a visitação ao interior do símbolo do Natal será liberada, mas será necessário o agendamento pelo app do shopping. As vagas são limitadas.

Samba na Feira recebe "Na Palma do Banjo"
Mais cedo deste mesmo dia e ainda no esquema 0800, o Samba na Feira promete animar os amantes do estilo musical ao receber o "Na Palma do Banjo". Para tornar o dia ainda mais festivo, o evento terá dois convidados especiais: o cantor Marquynhos Diniz — que já compôs vários sucessos de Zeca Pagodinho — e Fernando Procópio, artista da nova geração.

Lauana Prado e Calcinha Preta fazem shows no Rio
Sucesso do sertanejo, Lauana Prado fará — pela primeira vez — o show completo no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesta sexta-feira (31). Dona dos hits "Cobaia" e "Escrito nas Estrelas", a cantora convocou um time reforçado para subir ao palco com ela: Dilsinho e Mumuzinho, referências do pagode.
"Ter meus amigos comigo nesse show é uma alegria enorme. São dois artistas que eu admiro muito, que representam com verdade o pagode brasileiro e, acima de tudo, representam muito bem o Rio de Janeiro. Eu venho com a força do sertanejo e eles acrescentam com a energia e o swing do pagode. Vai ser uma mistura linda e tenho certeza de que o público vai vibrar com essa união no palco", destaca a artista.

No sábado (1º), um dos maiores ícones do forró eletrônico, a banda Calcinha Preta, se apresenta no Espaço Hall, na mesma região, com o Festival Atemporal. O projeto foi criado para celebrar as quase três décadas de estrada dos artistas. O repertório conta com sucessos já consagrados, como "Você Não Vale Nada", "Mágica" e "Louca por Ti", além de faixas inéditas.

Halloween
Doces ou travessuras? Para quem estiver com uma graninha sobrando e quiser entrar no clima do Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, a programação traz eventos imperdíveis, como o Baile Alto Rio de Halloween, no Bar dos Descasados, em Santa Teresa, Centro do Rio.

A festa será comandada pelas DJs Sô Lyma e Carol Emmerick. "Já é uma tradição no calendário carioca, com edições que celebram o Carnaval e o São João de forma única. Agora, atendendo a muitos pedidos, fizemos a edição de Halloween, que é uma oportunidade de brincar, ousar e viver o próprio espírito do Dia das Bruxas", afirma o produtor e relações-públicas Vinicius Belo, idealizador da festa.

No dia seguinte, o hotel mais famoso do Brasil, Copacabana Palace, vai realizar o seu clássico Halloween do Copa, na Zona Sul do Rio. Para entrar ainda mais no clima de terror, o evento promete transportar os convidados para um universo de mistério e assombro.

Dia dos Mortos
A maior celebração popular mexicana, Dia de Muertos, traduzida para o português como Dia dos Mortos, não vai passar batida no Rio. Durante todo o final de semana, o jardim do Museu da República, no Palácio do Catete, será palco de diversas atrações, como apresentação de luta livre da equipe Pro Wrestling, do espetáculo "Um Divertido Dia de Muertos", shows de mariachis e mais.

A tradição foi criada para lembrar familiares e entes queridos que já partiram, mas que as almas, segundo o costume, retornam ao mundo dos vivos por uma noite, do dia 1º a 2 de novembro. Para recebê-los, são montados altares coloridos com caveiras — símbolo do festival —, pão do morto, água, frutas, comidas favoritas e fotografias do falecido.

Se empolgou? Então confira a programação completa:

Shows

Ninah Jo homenageia Ivan Lins
Sexta-feira, às 19h45
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado no PIX)

Halloween do Rogério Skylab
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80

Lauana Prado recebe Dilsinho e Mumuzinho
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 95

Cabelinho
Sexta-feira, às 23h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 20

Caju Pra Baixo
Sexta-feira, às 23h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 20

"Na Palma do Banjo" no Samba da Feira
Sábado, às 16h
Local: Praça Lima Barreto
Endereço: Rua do Lavradio, 133, Centro
Ingressos: Grátis

Xande de Pilares
Sábado, às 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70

Banda Eddie - 22 anos de "Original Olinda Style"
Sábado, às 20h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 55

Calcinha Preta
Sábado, às 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 70

Espetáculos

"Tudo que eu (não) vivi"
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Sylvio Monteiro - Casa de Cultura Nova Iguaçu
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 51, Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15

"Prima Facie" com Débora Falabella
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25

"Músicas Que Fiz Em Seu Nome"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro Adolpho Bloch 01
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25

"É Noix Família" com Leandro Hassum
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Av. das Américas, 700 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40

"As Veias Abertas da América Latina"
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Espaço Cultural Sérgio Porto
Endereço: Rua Humaitá, 163 - Humaitá, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 70

Jhordan Matheus - Stand Up Comedy "Passando de Fase"
Sábado, às 20h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão - Galeão, Ilha do Governador - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45

Yuri Marçal - Stand Up Comedy "Virou Passeio"
Domingo, às 20h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão - Galeão, Ilha do Governador - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40

Mais opções

Exposição "Peréio - Semana que vem eu me organizo"
Sábado e domingo, das 10h às 17h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, nº 539, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Dia de Mortos
Sexta-feira, a partir das 14h; sábado e domingo, à partir das 10h
Local: Museu da República
Endereço: Rua do Catete, 153 - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

5º Festival Mate Com Angu de Cinema
Sexta-feira e sábado, a partir das 14h
Local: Gomeia Galpão Criativo
Endereço: Rua Dr. Lauro Neiva, 32, Duque de Caxias, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Oficina - "Estúdio de Danças Aéreas"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 18h
Local: Fundição Progresso
Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Parada de Halloween
Sexta-feira, às 17h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Luz, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Halloween - Casa dos Horrores
Sexta-feira, às 18h
Local: Shopping Aerotown - Parque de Trampolim Big Jump
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2541, Shopping Aerotown, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45

Baile Alto Rio de Halloween
Sexta-feira, às 20h
Local: Bar dos Descasados – MGallery Santa Teresa
Endereço: Rua Felício dos Santos, 15, Santa Teresa - RJ
Ingressos: A partir de R$ 120

Feijoada da Portela, Branka homenageia Clara Nunes
Sábado, às 13h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz, Zona Norte
Ingressos: A partir de R$ 27,50

Abertura do Natal e Chegada do Papai Noel
Sábado, a partir das 14h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Botafogo Praia Shopping – Praia de Botafogo, 400
Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)

Papai Noel
Sábado, às 17h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: 1 kg de alimento não perecível

Abertura do Natal
Sábado, às 17h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Luz, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Inauguração da Árvore de Natal
Sábado, a partir das 19h
Local: BarraShopping
Endereço: Av. das Américas, 4666 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Halloween do Copa
Sábado, às 22h
Local: Copacabana Palace
Endereço: Avenida Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 700

"Natal Labirinto do Livro Encantado"
Domingo, a partir das 15h
Local: Recreio Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

Oficinas de enfeites e cartões de Natal
Domingo, às 15h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (cadastro feito no app do shopping)

Clube da Maduzinha
Domingo, às 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)

"Encontrinho do Jujuba"
Domingo, às 15h30
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)
*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Marcela Ribeiro