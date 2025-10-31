Árvore de Natal de 75 metros de altura é inaugurada no BarraShopping, Zona Sudoeste do Rio - Divulgação

Publicado 31/10/2025 05:00

Rio - Não vai faltar opção para aproveitar o fim de semana! A programação conta com eventos para agradar os diferentes gostos e bolsos, incluindo shows, espetáculos, exposições e eventos com várias temáticas, que vão desde o clima arrepiante do Dia das Bruxas até as celebrações das festas de fim de ano. Neste sábado (1º), acontecerá a inauguração gratuita da tradicional Árvore de Natal do BarraShopping, na Zona Sudoeste do Rio.

Para completar o espírito natalino, a árvore de 75 metros de altura — equivalente a um prédio de 27 andares — será acesa em clima de festa, que contará com show de fogos de artifício e presença de personagens temáticos. Em seguida, a visitação ao interior do símbolo do Natal será liberada, mas será necessário o agendamento pelo app do shopping. As vagas são limitadas.



Samba na Feira recebe "Na Palma do Banjo"

Mais cedo deste mesmo dia e ainda no esquema 0800, o Samba na Feira promete animar os amantes do estilo musical ao receber o "Na Palma do Banjo". Para tornar o dia ainda mais festivo, o evento terá dois convidados especiais: o cantor Marquynhos Diniz — que já compôs vários sucessos de Zeca Pagodinho — e Fernando Procópio, artista da nova geração.



Lauana Prado e Calcinha Preta fazem shows no Rio

Sucesso do sertanejo, Lauana Prado fará — pela primeira vez — o show completo no Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesta sexta-feira (31). Dona dos hits "Cobaia" e "Escrito nas Estrelas", a cantora convocou um time reforçado para subir ao palco com ela: Dilsinho e Mumuzinho, referências do pagode.

"Ter meus amigos comigo nesse show é uma alegria enorme. São dois artistas que eu admiro muito, que representam com verdade o pagode brasileiro e, acima de tudo, representam muito bem o Rio de Janeiro. Eu venho com a força do sertanejo e eles acrescentam com a energia e o swing do pagode. Vai ser uma mistura linda e tenho certeza de que o público vai vibrar com essa união no palco", destaca a artista.



No sábado (1º), um dos maiores ícones do forró eletrônico, a banda Calcinha Preta, se apresenta no Espaço Hall, na mesma região, com o Festival Atemporal. O projeto foi criado para celebrar as quase três décadas de estrada dos artistas. O repertório conta com sucessos já consagrados, como "Você Não Vale Nada", "Mágica" e "Louca por Ti", além de faixas inéditas.



Halloween

Doces ou travessuras? Para quem estiver com uma graninha sobrando e quiser entrar no clima do Dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, a programação traz eventos imperdíveis, como o Baile Alto Rio de Halloween, no Bar dos Descasados, em Santa Teresa, Centro do Rio.



A festa será comandada pelas DJs Sô Lyma e Carol Emmerick. "Já é uma tradição no calendário carioca, com edições que celebram o Carnaval e o São João de forma única. Agora, atendendo a muitos pedidos, fizemos a edição de Halloween, que é uma oportunidade de brincar, ousar e viver o próprio espírito do Dia das Bruxas", afirma o produtor e relações-públicas Vinicius Belo, idealizador da festa.



No dia seguinte, o hotel mais famoso do Brasil, Copacabana Palace, vai realizar o seu clássico Halloween do Copa, na Zona Sul do Rio. Para entrar ainda mais no clima de terror, o evento promete transportar os convidados para um universo de mistério e assombro.



Dia dos Mortos

A maior celebração popular mexicana, Dia de Muertos, traduzida para o português como Dia dos Mortos, não vai passar batida no Rio. Durante todo o final de semana, o jardim do Museu da República, no Palácio do Catete, será palco de diversas atrações, como apresentação de luta livre da equipe Pro Wrestling, do espetáculo "Um Divertido Dia de Muertos", shows de mariachis e mais.



A tradição foi criada para lembrar familiares e entes queridos que já partiram, mas que as almas, segundo o costume, retornam ao mundo dos vivos por uma noite, do dia 1º a 2 de novembro. Para recebê-los, são montados altares coloridos com caveiras — símbolo do festival —, pão do morto, água, frutas, comidas favoritas e fotografias do falecido.



Se empolgou? Então confira a programação completa:



Shows



Ninah Jo homenageia Ivan Lins

Sexta-feira, às 19h45

Local: Palácio da Música

Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo

Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado no PIX)



Halloween do Rogério Skylab

Sexta-feira, às 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80



Lauana Prado recebe Dilsinho e Mumuzinho

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 95



Cabelinho

Sexta-feira, às 23h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 20



Caju Pra Baixo

Sexta-feira, às 23h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 20



"Na Palma do Banjo" no Samba da Feira

Sábado, às 16h

Local: Praça Lima Barreto

Endereço: Rua do Lavradio, 133, Centro

Ingressos: Grátis



Xande de Pilares

Sábado, às 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 70



Banda Eddie - 22 anos de "Original Olinda Style"

Sábado, às 20h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 55



Calcinha Preta

Sábado, às 21h30

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 70



Espetáculos



"Tudo que eu (não) vivi"

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Sylvio Monteiro - Casa de Cultura Nova Iguaçu

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 51, Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15



"Prima Facie" com Débora Falabella

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25



"Músicas Que Fiz Em Seu Nome"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro Adolpho Bloch 01

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25



"É Noix Família" com Leandro Hassum

Sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Opus Città

Endereço: Av. das Américas, 700 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40



"As Veias Abertas da América Latina"

Sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Humaitá, 163 - Humaitá, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 70



Jhordan Matheus - Stand Up Comedy "Passando de Fase"

Sábado, às 20h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão - Galeão, Ilha do Governador - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 45



Yuri Marçal - Stand Up Comedy "Virou Passeio"

Domingo, às 20h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão - Galeão, Ilha do Governador - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40



Mais opções



Exposição "Peréio - Semana que vem eu me organizo"

Sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Sesc Tijuca

Endereço: Rua Barão de Mesquita, nº 539, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Dia de Mortos

Sexta-feira, a partir das 14h; sábado e domingo, à partir das 10h

Local: Museu da República

Endereço: Rua do Catete, 153 - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



5º Festival Mate Com Angu de Cinema

Sexta-feira e sábado, a partir das 14h

Local: Gomeia Galpão Criativo

Endereço: Rua Dr. Lauro Neiva, 32, Duque de Caxias, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Oficina - "Estúdio de Danças Aéreas"

Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 18h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Parada de Halloween

Sexta-feira, às 17h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Luz, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Halloween - Casa dos Horrores

Sexta-feira, às 18h

Local: Shopping Aerotown - Parque de Trampolim Big Jump

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2541, Shopping Aerotown, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 45



Baile Alto Rio de Halloween

Sexta-feira, às 20h

Local: Bar dos Descasados – MGallery Santa Teresa

Endereço: Rua Felício dos Santos, 15, Santa Teresa - RJ

Ingressos: A partir de R$ 120



Feijoada da Portela, Branka homenageia Clara Nunes

Sábado, às 13h

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz, Zona Norte

Ingressos: A partir de R$ 27,50



Abertura do Natal e Chegada do Papai Noel

Sábado, a partir das 14h

Local: Botafogo Praia Shopping

Endereço: Botafogo Praia Shopping – Praia de Botafogo, 400

Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)



Papai Noel

Sábado, às 17h

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro

Ingressos: 1 kg de alimento não perecível



Abertura do Natal

Sábado, às 17h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Luz, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Inauguração da Árvore de Natal

Sábado, a partir das 19h

Local: BarraShopping

Endereço: Av. das Américas, 4666 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Halloween do Copa

Sábado, às 22h

Local: Copacabana Palace

Endereço: Avenida Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 700



"Natal Labirinto do Livro Encantado"

Domingo, a partir das 15h

Local: Recreio Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Oficinas de enfeites e cartões de Natal

Domingo, às 15h

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (cadastro feito no app do shopping)



Clube da Maduzinha

Domingo, às 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)



"Encontrinho do Jujuba"

Domingo, às 15h30

Local: Shopping Boulevard

Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Marcela Ribeiro