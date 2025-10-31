Árvore de Natal de 75 metros de altura é inaugurada no BarraShopping, Zona Sudoeste do RioDivulgação
Samba na Feira recebe "Na Palma do Banjo"
Lauana Prado e Calcinha Preta fazem shows no Rio
No sábado (1º), um dos maiores ícones do forró eletrônico, a banda Calcinha Preta, se apresenta no Espaço Hall, na mesma região, com o Festival Atemporal. O projeto foi criado para celebrar as quase três décadas de estrada dos artistas. O repertório conta com sucessos já consagrados, como "Você Não Vale Nada", "Mágica" e "Louca por Ti", além de faixas inéditas.
Halloween
A festa será comandada pelas DJs Sô Lyma e Carol Emmerick. "Já é uma tradição no calendário carioca, com edições que celebram o Carnaval e o São João de forma única. Agora, atendendo a muitos pedidos, fizemos a edição de Halloween, que é uma oportunidade de brincar, ousar e viver o próprio espírito do Dia das Bruxas", afirma o produtor e relações-públicas Vinicius Belo, idealizador da festa.
No dia seguinte, o hotel mais famoso do Brasil, Copacabana Palace, vai realizar o seu clássico Halloween do Copa, na Zona Sul do Rio. Para entrar ainda mais no clima de terror, o evento promete transportar os convidados para um universo de mistério e assombro.
Dia dos Mortos
A tradição foi criada para lembrar familiares e entes queridos que já partiram, mas que as almas, segundo o costume, retornam ao mundo dos vivos por uma noite, do dia 1º a 2 de novembro. Para recebê-los, são montados altares coloridos com caveiras — símbolo do festival —, pão do morto, água, frutas, comidas favoritas e fotografias do falecido.
Se empolgou? Então confira a programação completa:
Shows
Ninah Jo homenageia Ivan Lins
Sexta-feira, às 19h45
Local: Palácio da Música
Endereço: Rua Buarque de Macedo, 87, Flamengo
Ingressos: A partir de R$ 50 (antecipado no PIX)
Halloween do Rogério Skylab
Sexta-feira, às 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
Lauana Prado recebe Dilsinho e Mumuzinho
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 95
Cabelinho
Sexta-feira, às 23h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 20
Caju Pra Baixo
Sexta-feira, às 23h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: R$ 20
"Na Palma do Banjo" no Samba da Feira
Sábado, às 16h
Local: Praça Lima Barreto
Endereço: Rua do Lavradio, 133, Centro
Ingressos: Grátis
Xande de Pilares
Sábado, às 19h30
Local: Qualistage
Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 70
Banda Eddie - 22 anos de "Original Olinda Style"
Sábado, às 20h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 55
Calcinha Preta
Sábado, às 21h30
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 70
Espetáculos
"Tudo que eu (não) vivi"
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Sylvio Monteiro - Casa de Cultura Nova Iguaçu
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 51, Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15
"Prima Facie" com Débora Falabella
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: Rua do Passeio, 38 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"Músicas Que Fiz Em Seu Nome"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro Adolpho Bloch 01
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"É Noix Família" com Leandro Hassum
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Opus Città
Endereço: Av. das Américas, 700 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"As Veias Abertas da América Latina"
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Espaço Cultural Sérgio Porto
Endereço: Rua Humaitá, 163 - Humaitá, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 70
Jhordan Matheus - Stand Up Comedy "Passando de Fase"
Sábado, às 20h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão - Galeão, Ilha do Governador - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45
Yuri Marçal - Stand Up Comedy "Virou Passeio"
Domingo, às 20h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão - Galeão, Ilha do Governador - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Mais opções
Exposição "Peréio - Semana que vem eu me organizo"
Sábado e domingo, das 10h às 17h
Local: Sesc Tijuca
Endereço: Rua Barão de Mesquita, nº 539, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Dia de Mortos
Sexta-feira, a partir das 14h; sábado e domingo, à partir das 10h
Local: Museu da República
Endereço: Rua do Catete, 153 - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
5º Festival Mate Com Angu de Cinema
Sexta-feira e sábado, a partir das 14h
Local: Gomeia Galpão Criativo
Endereço: Rua Dr. Lauro Neiva, 32, Duque de Caxias, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Oficina - "Estúdio de Danças Aéreas"
Sexta-feira, sábado e domingo, das 14h às 18h
Local: Fundição Progresso
Endereço: R. dos Arcos, 24 - a 50 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Parada de Halloween
Sexta-feira, às 17h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Luz, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Halloween - Casa dos Horrores
Sexta-feira, às 18h
Local: Shopping Aerotown - Parque de Trampolim Big Jump
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2541, Shopping Aerotown, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 45
Baile Alto Rio de Halloween
Sexta-feira, às 20h
Local: Bar dos Descasados – MGallery Santa Teresa
Endereço: Rua Felício dos Santos, 15, Santa Teresa - RJ
Ingressos: A partir de R$ 120
Feijoada da Portela, Branka homenageia Clara Nunes
Sábado, às 13h
Local: Quadra da Portela
Endereço: Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz, Zona Norte
Ingressos: A partir de R$ 27,50
Abertura do Natal e Chegada do Papai Noel
Sábado, a partir das 14h
Local: Botafogo Praia Shopping
Endereço: Botafogo Praia Shopping – Praia de Botafogo, 400
Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)
Papai Noel
Sábado, às 17h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: 1 kg de alimento não perecível
Abertura do Natal
Sábado, às 17h
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Luz, Nova Iguaçu - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Inauguração da Árvore de Natal
Sábado, a partir das 19h
Local: BarraShopping
Endereço: Av. das Américas, 4666 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Halloween do Copa
Sábado, às 22h
Local: Copacabana Palace
Endereço: Avenida Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 700
"Natal Labirinto do Livro Encantado"
Domingo, a partir das 15h
Local: Recreio Shopping
Endereço: Avenida das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Oficinas de enfeites e cartões de Natal
Domingo, às 15h
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (cadastro feito no app do shopping)
Clube da Maduzinha
Domingo, às 15h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)
"Encontrinho do Jujuba"
Domingo, às 15h30
Local: Shopping Boulevard
Endereço: Rua Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (inscrições feitas pelo app do shopping)
