Confira os ganhadores do 'Melhores do Ano' do 'Domingão do Faustão'

Rio - Vários famosos se reuniram na festa do "Troféu Domingão — Melhores do Ano 2019", que desde 1995 premia os destaques da TV. São 15 categorias e em 14 delas os vencedores são escolhidos pelo público. Apenas na categoria personagem do ano, os três indicados são considerados vencedores. Por isso, ficaram com esse prêmio Lidiane (Claudia Raia em Verão 90), Olavo (Tony Ramos em O Sétimo Guardião) e Alberto (Antonio Fagundes em Bom Sucesso).

Depois de ficar muito chateada por não ter sido escolhida como melhor atriz quando interpretou Bibi Perigosa, em "A Força do Querer", Juliana Paes finalmente levou o prêmio por sua atuação como a Maria da Paz, de "A Dona do Pedaço". Na ocasião, ela chegou a fazer um texto lamentando não ter sido a vencedora da categoria nas redes sociais.

Confira os ganhadores:

Personagem do ano:

Alberto (Antonio Fagundes / Bom Sucesso)

Olavo (Tony Ramos / O Sétimo Guardião)

Lidiane (Claudia Raia / Verão 90)

Ator ou atriz mirim:

João Bravo (Bom Sucesso)

Jornalismo

Maria Julia Coutinho

Ator revelação

Kaysar Dadour (Órfãos da Terra)

Comédia

Dani Calabresa

Atriz revelação

Glamour Garcia (A Dona do Pedaço)

Cantor

Luan Santana

Ator Coadjuvante

Sérgio Guizé (A Dona do Pedaço)

Atriz Coadjuvante

Fabíula Nascimento (Bom Sucesso)

Ator de série

Julio Andrade (Assédio)

Música do Ano

Atrasadinha (Felipe Araújo e Ferrugem)

Ator de novela

Jesuíta Barbosa (Verão 90)

Cantora

Marília Mendonça

Atriz de Novela

Juliana Paes (A Dona do Pedaço)