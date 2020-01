Louro José reclama de participar do 'Se Joga' e cria climão com Fernanda Gentil

Rio - Louro José, o papagaio de Ana Maria Braga, participou do "Se Joga" nesta quinta-feira e acabou criando um climão com Fernanda Gentil, que é uma das apresentadoras do programa. Louro participou do quadro em que seu celular é "invadido" e até recebeu uma homenagem de Ana Maria Braga.

Em um determinado momento, Fernanda Gentil perguntou se Ana Maria Braga estava de férias. O Louro contou que ele e Ana estão de férias e reclamou de ter que participar do programa. "Eu deveria estar [de folga], mas eu estou aqui né”, disse o papagaio, arrancando gargalhadas da plateia.

"Eu já entendi, Louro, já entendi. Mas isso aqui é folga, não é trabalho", rebateu Fernanda Gentil. O vídeo de Louro José reclamando gerou vários memes nas redes sociais. Depois do climão, Louro José até tentou amenizar e disse que estava gostando muito de participar do programa, mas mesmo assim o nome do papagaio ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter.