Mãe de Eliza Samudio comenta série da Globo sobre o goleiro Bruno: 'ninguém pensa no filho dela'

Rio - O crime cometido pelo goleiro Bruno em 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio, será reproduzido em uma série pela rede Globo. Sem previsão de data para sua estreia, a adaptação está dando o que falar e foi repudiada por Sônia Moura, a mãe de Samudio.

Vanessa Giácomo foi quem sugeriu a série sobre o goleiro Bruno para a TV Globo e convidou Amora Mautner para dirigir a produção

Dona Sônia deu uma entrevista para à jornalista Márcia Goldschmidt e criticou o livro ‘Indefensável: O goleiro Bruno‘. “Não autorizo. Ninguém tá pensando no filho dela que vai completar 10 anos. Vai ter a transição pra adolescência, que não é uma coisa fácil. A única forma que meu neto tem de ver a mãe é por fotos, porque ele não tem ela por perto. É através de foto que ele pode ver a mãe dele, porque chega aniversário dele, chega aniversário dela, que é logo depois dele, não tem a mãe. Ele não sabe como era o cheiro da mãe dele, a voz da mãe dele, ele teve muito pouco tempo de vida com a mãe dele. Aí vem a Globo fazer essa minissérie?”, concluiu.

Vanessa Giácomo, a atriz que interpretará Eliza Samudio, foi quem deu a ideia de transformar o livro ‘Indefensável – O Goleiro Bruno e a História de Morte de Eliza Samúdio’, escrito por Leslie Barreira Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho, em um seriado. A série será dirigida pela diretora Amora Mautner.