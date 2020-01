Tiago Leifert e Rodrigo Faro são apontados como substitutos de Huck no 'Caldeirão'

Rio - Com seu nome envolvido na política desde as eleições de 2018, o apresentador Luciano Huck pode ser um forte concorrente a disputar à presidência do Brasil. Caso Huck assuma essa função tão importante e da qual precisa de total dedicação, ele terá que deixar o comando de seu programa ‘Caldeirão do Huck’, da Globo.

Nomes como o de Tiago Leifert, apresentador de dois programas da casa, ‘The Voice Brasil’ e do ‘Big Brother Brasil’, e o de Rodrigo Faro, que comanda a atração ‘A Hora do Faro, da Record, estão na mira da emissora do Plim Plim para substituir o marido de Angélica.

Nesta sexta-feira (17), os colunistas do programa ‘A Tarde é Sua’, apresentado por Sônia Abrão, reforçaram essa ideia da emissora global apostar em um dos apresentadores para ficar no lugar de Huck.