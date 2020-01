Sikera Jr com medo de estrear em rede nacional: "No Rivotril há dias"

Rio - Conhecido na internet por ter rogado praga para usuários de maconha presos, Sikera Jr estreia finalmente em rede nacional hoje na RedeTV!, com o programa 'Alerta Nacional', às 18h. O programa vai ser gerado pela TV A Crítica, de Manaus (AM), com reportagens e links ao vivo de todo o Brasil feitos pela emissora paulistana. E Sikera diz estar extremamente ansioso com a estreia.

"Imagina se eu não estou com medo? Tô no Rivotril há dias. Mas fico feliz porque tudo o que a gente viu a vida inteira era gerado de São Paulo ou Rio", conta ele, casado há 16 anos com Laura e pai de quatro filhos (o mais novo, com a mulher, tem dois anos). "Aprendi muito com Flávio Cavalcanti, Jota Junior, Chacrinha, um pessoal que musou a televisao e que corre o risco de ser esquecido".

O programa de José Siqueira Barros Júnior, 53 anos, informa os principais acontecimentos de todo o país, e surgiu na RedeTV! após um covite da emissora. Sikera revela que no mesmo dia em que foi procurado pela estação, também recebeu convite da Rede Record. "Mas eu sabia que o Bispo não ia gostar das minhas brincadeiras. Em um mês ele me tirava do ar e não ia deixar que eu fizesse metade do que eu faço. Já a RedeTV! me chamou e queria que eu mudasse pra São Paulo, mas eu não quis", revela.

O 'Alerta Amazonas', que originou o 'Alerta Nacional', continua. "A gente faz uma hora e meia de programa nacional e uma hora e meia de regional. Temos muitos patrocinadores. Ele caminha com as próprias pernas", conta. Aliás, o 'Alerta Nacional' não terá diferenças. "Não vamos mudar nada, o elenco continua. Às sextas, vamos colocar um desafio semanal para ficar diferente. O povo cansou de facada, de briga em delegacia", conta, avisando que ninguém deve esperar uma atitude diferente do que ele já costuma fazer.

"O politicamente correto nunca colou comigo. Sempre nadei contra a maré. E todo mundo quer ser o William Bonner", conta, recordando a praga que rogou para os garotos presos com maconha. "O maior desafio do 'Alerta Nacional' é conquistar o público. Vai levar pelo menos seis meses para entenderem a minha proposta. Televisão é hábito. Eu sou doido? Sou. Mas sou pé no chão para aconselhar essa moçada que perdeu a mão forte do masculino dentro de casa. As mães têm medo de falar com os filhos. E eu falo: 'Ô rapaz, essa droga aí que você tá usando, você vai ser preso e morrer'", completa.



* colaborou Gabriel Sobreira