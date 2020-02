Faustão usa pronome masculino para se referir a Pabllo Vittar e causa polêmica na Web: 'Que agonia'

Rio - Pabllo Vittar participou do quadro "Ding Dong", do "Domingão do Faustão", neste final de semana e cantou os sucessos "Vai Passar Mal" e "Amor De Que".

Mas uma coisa incomodou os telespectadores durante a participação de Pabllo no programa: é que Faustão se referia a cantora no masculino.

Pabllo se identifica como homem cis e já disse em entrevistas anteriores que não tem "grilos com o uso dos pronomes", mas prefere que usem o pronome feminino para se referir a ela quando está "montada".

Muita gente demonstrou incômodo no Twitter com a situação. "Faustão tratando Pabllo com pronome masculino", reclamou uma pessoa. "Gente, a Pabllo toda linda e montada e o bobalhão do Faustão parece fazer questão de chamar ela no masculino né, posso tá errada posso mas não to gostando", disse outro telespectador.