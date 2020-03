Rio - Drauzio Varella comoveu o público com sua sensibilidade em reportagem exibida no "Fantástico", na noite deste domingo. Na matéria, o médico mostrou a rotina de mulheres trans que vivem em presídios e foi muito elogiado por sua postura com as entrevistadas. O nome de Drauzio chegou a ficar em primeiro lugar nos tópicos mais comentados do Twitter.

Um dos momentos que emocionou o público foi quando o médico perguntou a uma das detentas quando foi a última vez em que ela recebeu uma visita. A mulher respondeu que foi há uns sete ou oito anos. Ficou um silêncio no ar, que foi quebrado por Drauzio. "Que solidão né, minha filha", disse o médico, que logo em seguida puxou a mulher para um abraço.

"Acabei de ver a reportagem do Drauzio Varella, tudo foi muito emocionante. 7 anos sem uma visita, HIV por falta de camisinha, casamento feliz. Mas uma trans dizer que tinha mais liberdade na cadeia do que fora, isso é de cortar o coração. Até quando mundo? Até quando?#Fantastico", escreveu um internauta no Twitter.

"Drauzio Varella, o senhor é sensacional", disse outra pessoa. "Nó na garganta. Drauzio Varella levando um pouco de afeto pra quem está desamparado. Respeito demais!", escreveu um telespectador nas redes sociais.