Rio - O comportamento de Dudu Camargo com Simony não foi visto com bons olhos nos bastidores do SBT. De acordo com o colunista Fefito, o apresentador foi proibido pelo SBT de dar entrevistas a outras emissoras.

Para quem não lembra, ao ser entrevistado por Simony para a RedeTV durante a cobertura do Carnaval, Dudu Camargo beijou e apalpou os seios da cantora ao vivo. Chocada, Simony não tomou nenhuma atitude durante a transmissão mas, depois, prestou queixa contra Dudu.