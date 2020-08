Grosseria de jurados do 'MasterChef' causa polêmica nas redes sociais

Rio - O episódio do "MasterChef" que foi ao ar na Band na noite desta quarta-feira deu o que falar nas redes sociais. Os telespectadores estão cansados da "grosseria" dos jurados, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella, e até da apresentadora do programa, Ana Paula Padrão.

"Ana Paula Padrão tá arrogante, debochada e desnecessária. Acho que por a galera não trabalhar com cozinha, ela acha que pode falar de qualquer jeito. Aliás, a grosseria é demais nesse programa. Chega a ser feio", comentou uma pessoa no Twitter.

Alguns internautas falaram sobre outros realities culinários em que os participantes tem um tratamento melhor. "Essa grosseria do Jacquin já passou do ponto a muito tempo. Precisa aprender com os chefs do Mestre do Sabor e do Top Chef a fazer crítica com educação", afirmou outra pessoa.